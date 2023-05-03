Избирательные участки для проживающих за рубежом турок открылись 27 апреля. Турецкие эмигранты, проживающие в 73 странах мира, уже могут поучаствовать в демократическом процессе, который решит судьбу нескольких кандидатов, в том числе действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Голосование на парламентских и президентских выборах в Турции пройдет 14 мая.

Основным соперником правящего консервативно-националистического альянса под эгидой президента Эрдогана будет оппозиционный блок во главе с Кемалем Кылычдароглу, председателем Народной-Республиканской партии (CHP). Эрдоган — лидер Партии справедливости и развития (AK Parti) и кандидат в президенты от Народного альянса. Кылычдароглу — кандидат на высший пост от оппозиционного Национального альянса. Еще два других кандидата — Мухаррем Индже и Синан Оган.

14 мая Турция одновременно будет выбирать президента и парламент.

Многие аналитики считают, что выборы станут состязанием между AK Parti, самым сильным и устойчивым консервативным движением страны, и CHP — первой политической партией страны, правившей Турцией с 1923 по 1950 год без какой-либо реальной конкуренции.

За последние сто лет в Турции было проведено более 25 всеобщих выборов, а также множество местных и президентских голосований.

TRT приводит список наиболее важных выборов в истории Турции, которые существенно изменили политическое направление страны.

1923 год

Во многом эти выборы определили курс политической системы Турции под руководством Мустафы Кемаля, османского паши, который сменил фамилию на Ататюрк в 1934 году. Он возглавил турецкую войну за независимость против греков-оккупантов, поддерживаемых союзными державами (Великобританией и Францией) после падения Османской империи в Первой мировой войне.

Все началось, когда британско-французские войска заняли Стамбул, столицу Османской империи, и начали свое вторжение в Анатолию, в самый центр империи. Мустафа Кемаль и его союзники созвали Великое Национальное Собрание в Анкаре, нынешней столице Турции, для организации сопротивления оккупационным силам.

В апреле 1920 года Великое национальное собрание было открыто после выборов, проведенных на свободных территориях. Некоторые бывшие члены последнего османского парламента также присоединились к этому новому законодательному органу, заседающему в Анкаре. На собрании были представлены депутаты различных политических взглядов, но все они верили в необходимость продолжать сопротивление оккупационным силам.

На этом военном собрании было две фракции: Первая группа, возглавляемая Мустафой Кемалем и его союзниками, и Вторая группа, поддерживаемая консервативными силами. После успешной войны за независимость политическая борьба между этими двумя группами в Великом национальном собрании усилилась.

Выборы 1923 года состоялись до провозглашения Турции республикой 29 октября того же года и проходили на фоне внутриполитической борьбы между Мустафой Кемалем и его оппонентами из Второй группы. Последние отказались одобрить Лозаннский договор, мирное соглашение между Анкарой и союзными державами, а также некоторые другие политические меры, за которые выступала Первая группа.

Мустафа Кемаль считал, что лучший способ одержать верх над оппозицией — распустить военную ассамблею и назначить досрочные выборы в апреле 1923 года. Вторая группа бойкотировала выборы, заявив, что роспуск ассамблеи противоречит Конституции.

Сторонники Мустафы Кемаля получили большинство в Великом национальном собрании, и Первая группа переименовала себя в Народную партию, которая позже стала Народной-Республиканской партией (CHP). Но оппозиция реорганизовалась в Прогрессивно-республиканскую партию (TFC), которая была закрыта властями Турции в 1925 году.

Многие аналитики полагали, что выборы 1923 года установили однопартийное правление CHP до 1950 года, когда оппозиционная консервативная Демократическая партия (DP) победила на выборах и пришла к власти — это привело к переходу Турции к многопартийной системе.

1950 год

CHP единолично управляла Турцией до конца Второй мировой войны, когда Анкара начала процесс сближения с Западом против возглавляемого Советским Союзом коммунистического блока. На выборах 1946 года правящая CHP впервые с 1920 года разрешила другим политическим фракциям, таким как DP, участвовать в выборах.

CHP использовала множество тактик подавления, чтобы сохранить свое большинство в парламенте. Ей это удалось сделать благодаря противоречивому закону о выборах. Примечательно, что тот же закон о выборах помог DP получить значительное большинство голосов на следующих выборах в 1950 году.

Выборы 1950 года стали важной вехой в развитии турецкой демократии и установлении свободных выборов в Турции.

«‎‎Достаточно! Народ имеет право решать» — таким был лозунг кампании DP во время выборов 1950 года. Лозунг вошел в турецкую политическую память как символ перехода страны от однопартийной системы правления к многопартийной.

Но в 1960 году процесс свободных выборов и турецкой демократии был прерван военной интервенцией. Позднее вмешательства военных повторились в 1971, 1980, 1997 и 2007 годах.

2002 год

В период между военными переворотами 1960 и 1980 годов консервативные партии, такие как Партия справедливости (AP) — она утверждала, что продолжает основные идеи DP — продолжали побеждать на многих выборах, получая большинство в парламенте. После переворота 1980 года Партия Родины (ANAP), еще одна консервативная партия, получила большинство на выборах 1983 года.

В 1990-е, когда ANAP потеряла большинство, политической реальностью стали коалиционные правительства. Лидеры переворота 1980 года якобы стремились устранить это явление как угрозу стабильности страны.

После переворота 1997 года турецкая политическая система стала еще более нестабильной, так как большая коалиция, состоящая из противоборствующих фракций, не смогла управлять страной. В конечном итоге это привело к появлению в 2001 году новой мощной политической силы — AK Parti.

В 2002 году хрупкое коалиционное правительство было распущено, состоялись досрочные выборы. На выборах в том же году победила ПСР, которая продолжает управлять Турцией на протяжении последних двух десятилетий.

Выборы 2002 года положили конец господству коалиционных правительств, а также привели к уходу с политического Олимпа ANAP и Партии истинного пути (DYP) — двух правоцентристских групп 1990-х годов, которые не смогли преодолеть 10% избирательный барьер, введенный после государственного переворота 1983 года.

Под харизматичным руководством Эрдогана, бывшего мэра Стамбула, которому в конце 1990-х запретили заниматься политикой, ПСР получила большинство на нескольких выборах подряд — в 2007, 2011 и 2015 годах.

В 2018 году консервативно-националистический Народный альянс Эрдогана получил большинство в парламенте. Лидер AK Parti получил еще один президентский мандат после перехода Турции к президентской модели от парламентской на референдуме 2017 года.

2023 год

Многие турецкие и международные аналитики, а также турецкие политики считают, что предстоящие 14 мая выборы станут одними из самых напряженных в истории страны по разным причинам.

Среди прочего, на выборах столкнутся два могущественных блока: Народный альянс во главе с Эрдоганом, самым популярным лидером в новейшей истории Турции, и Национальным альянсом во главе с Кылычдароглу, левым главой CHP.

«14 мая будет сделан выбор, станет ли наша страна глобальной политической силой или маловажным политическим игроком», — заявил Эрдоган, имея в виду предстоящее голосование.

«14 мая — переломный и перекрестный день для нашей Турции. Своими голосами вы откроете страницы «Турецкого века», — заявил Девлет Бахчели, лидер Партии националистического движения (MHP) и союзник Эрдогана.

Оппозиция также считает, что майские выборы станут поворотным моментом для страны.

Народный альянс Эрдогана поддерживают AK Parti, MHP, а также Партия Великого союза (BBP), Новая партия благосостояния (YRP) и HUDA-PAR. Оппозиционный Национальный альянс, называемый «Стол шести», включает в себя CHP, партию IYI, партию Saadet (SP), партию Gelecek (GP), партию DEVA и партию Demokrat.