Затяжное противостояние между арабскими племенами сирийской провинции Дейр эз-Зор и боевиками ОНС/РПК, имеющими военно-политическую поддержку США, продемонстрировало тенденцию на расширение. Восстание против отрядов, инкорпорированных в единую структуру (SDF) с доминирующим террористическим компонентом, которая претендует на монопольный контроль над северо-востоком республики, решили поддержать арабские силы в освобожденном районе –– Манбидже. Столкновения с компонентами ОНС/РПК были зафиксированы в этой сельской местности.

Боевые действия, которые президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган охарактеризовал не иначе, как «борьбу чести», разгорелись в конце этого августа после задержания боевиками ОНС/РПК арабского командира Ахмеда аль-Хубейля, который является эмиром племени бакир. Ему попытались инкриминировать целый ряд преступлений –– от капитализации наркотрафика до «плохого управления» ситуацией в сфере безопасности вопреки тому, что аль-Хубейль прилагал усилия, чтобы найти компромисс с зонтичной структурой, под которой укрываются ОНС/РПК.

Если ранняя стадия эскалации охватывала провинцию Дейр эз-Зор, то теперь она имеет все шансы пойти на расширение социального и территориального диапазона. Это касается прежде всего тех зон влияния ОНС/РПК, где уже долгое время террористическая структура при непосредственной поддержке США выстраивает собственную дискриминационную и репрессивную политику. Арабское население дает понять, что нацелено на демонтаж существующей военно-политической архитектуры, сложившейся под патронажем Вашингтона.

С учетом того, что ситуация локализуется в районах, находящихся вне зоны доступа сирийского режима, происходящее неминуемо привлекает внимание как президентского дворца в Дамаске, так и Тегерана, одного из его основных союзников.

Напряженный август

«Любой, кто наблюдал за ухудшением ситуации в Дейр эз-Зоре, не удивился бы этому», — характеризует сложившуюся ситуацию Роберт Форд, бывший посол США в Сирии. По его словам, недовольство арабских племен доминирующим положением ОНС/РПК насчитывает многолетнюю историю. Отставной дипломат добавляет: США –– вместо того, чтобы разрешить существующие противоречия и вытеснить леворадикальную группировку из особо чувствительной зоны, привлекая к работе местных арабских лидеров, –– «сидели сложа руки».

Летние месяцы представляют собой традиционно напряженный период для провинции Дейр эз-Зор. В августе 2020 года большой общественный резонанс произвело внезапное убийство лидера крупной племенной конфедерации акидат, которому, в свою очередь, предшествовало июльское нападение на видного деятеля племени баккара в сельской местности этого района. Соплеменники убитых возложили ответственность на структуру, в которую инкорпорированы боевики ОНС/РПК. Та попыталась увернуться от предъявленных обвинений.

Тем не менее, происходящее повлекло за собой массовые протестные выступления на территории всей провинции. Участники акций тогда требовали от террористических формирований, поддерживаемых США, покинуть ряд районов Заевфратья. Члены ОНС/РПК, претендующие на тотальный контроль в этой зоне влияния, показали в ответ свою бескомпромиссность, открыв огонь по несогласным.

Боевикам было, чем рисковать: фоном волнений тогда стали сообщения о заключении «нефтяного» контракта между структурами ОНС/РПК и американской энергетической компанией Delta Energy.

Американская сторона в тот момент не ответила на трения ничем конструктивным. Офис генерального инспектора при военной миссии «Непоколебимая решимость» уведомил только о намерении удвоить численность «партнерских формирований» в Сирии и усилить подготовку тех военных элементов, которые занимаются охраной местных нефтяных месторождений.

Межплеменное единство

Решающим в нынешнем восстании арабского населения против угнетателей стало решение одного из лидеров крупной племенной конфедерации акидат Ибрагима аль-Хифла от 30 августа выступить с аудиозаявлением, в котором он призвал все племена и кланы, проживающие в провинции Дейр эз-Зор, объединиться под одним знаменем против ОНС/РПК, считают эксперты вашингтонского Института Ближнего Востока (MEI).

«Подобных призывов к межплеменному единству не было слышно со времени первого восстания против Дамаска в 2011 году. Призыв аль-Хифла представляет собой ключевой поворотный момент в этом конфликте», –– подчеркивают исследователи.

После увеличения числа сообщений о неизбирательном кровопролитии со стороны ОНС/РПК и росте числа смертей среди мирного арабского населения ситуация начала обрастать признаками более широкой народной мобилизации против оккупантов. «Теперь судьба Дейр эз-Зора, скорее всего, зависит от решений племен аль-шайтат и баккара. Аль-шайтат, наряду с баккарой, является одним из двух могущественных компонентов конфедерации акидат вместе с множеством более мелких кланов», –– обращают внимание американские эксперты.

Впрочем, и сами террористы ОНС/РПК, по-видимому, не намерены ослаблять военную хватку. Источники ливанского издания «Аль-Модон» на местах сообщили, что после того, как арабские кланы отразили жестокую атаку боевиков на поселок Дибан в сельской местности Дейр эз-Зора, структуры ОНС/РПК мобилизовали доступные элементы своего «интернационального батальона», в состав которого входят иностранные боевики разного происхождения.

«Вернуться к исходной точке»

США –– как формальный гарант –– попытались выступить посредником в сложившейся ситуации. С переговорной миссией на северо-восток Сирии были направлены зампомощника госсекретаря Итан Голдрич и командующий операцией «Непоколебимая решимость» генерал-майор Джоэл Вауэлл, недавно вступивший в эту должность.

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, в свою очередь, сделал осторожное заявление, что ведомство по-прежнему привержено работе с элементами ОНС/РПК.

«По сути, США до сих пор пытались сделать вид, что никаких боевых действий не было и десятки людей не были убиты, –– замечает Форд. –– Они думают, что могут просто вернуться к исходной точке». Отставной посол заявил, что не видит никаких признаков того, что США готовы ответить на призывы арабского населения к реформам. Кроме того, Форд выразил сомнение в том, что американские власти прекратят поставки вооружений террористам. «Очевидно, что они усилили одну сторону конфликта», –– констатировал бывший дипломат.

В свою очередь, эксперты MEI считают, что нынешний виток насилия является тотальным «отказом от всей системы», которую выстраивали США все эти годы. Этот кризис, рассуждают аналитики, носит беспрецедентный характер и напрямую влияет на борьбу с остатками ДАЕШ, а также на способность возглавляемой США коалиции действовать относительно эффективно.

«Какой бы путь ни избрала коалиция, она должна помнить, что восстание в Дейр эз-Зоре –– это не восстание против коалиции или игра в пользу какого-либо другого внешнего актора. Это результат многолетней растущей напряженности из-за плохого обращения и коррупции как со стороны местных, так и центральных властей», –– пишут в MEI.

Отдельную угрозу создает то, что Дамаск и Тегеран не против воспользоваться ситуацией. «Спящие ячейки, лояльные режиму, заменили ячейки, лояльные ДАЕШ, как главную угрозу нынешним структурам на востоке Сирии. Еще одно опасение, высказанное местными жителями в разговоре с нами, заключается в том, что лоялисты, вероятно, продолжат наращивать свое влияние там, и их будет сложнее искоренить, что приведет к тому, что они окажутся более эффективны в дестабилизации региона, чем ячейки джихадистов», –– подводят итог аналитики New Lines.