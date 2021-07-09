6 июля ФСБ опубликовала видео, на котором демонстрируются стрельба спецслужб, осаждающих полуразрушенный дом в садовом товариществе в горах, и тела, лежащие лицами вниз. Один мертвый без оружия, другой – с автоматом за спиной. Имен убитых ФСБ не сообщает.

«Говорящие» трупы

Это маленькая республика. Здесь трудно долго представлять события не такими, каковы они есть. Тела лежат лицами вниз потому, что таких лиц после получения смертельного огнестрельного ранения не бывает. Такие лица бывают от пыток.Пятерых, не знакомых друг с другом мужчин, люди в штатском похитили с 1 по 2 июля. Их убили и положили на место, где инсценировали бой. И объявили, что у них был «умысел на теракт».

На всех телах, обнаруженных после «контртеррористической операции», имеются следы пыток.

Анзор

1 июля Анзор Баразов, 1985 года рождения, был похищен после ночного намаза в мечети в пригороде Нальчика Кенже.

Он единственный кормилец глухонемой матери Жамилят Баразовой, 1954 года рождения, женат, занимался строительством.

Подбросил к дому товарища и поехал в мечеть. В 3.30 утра 2 июля его телефон уже был выключен. По окончании КТО его жену пригласили на опознание.

Все это время во всех отделениях спецслужб ей говорили, что такого человека у них нет.

На теле Анзора жена не обнаружила следов пулевых ранений. Но увидела следы истязаний и пыток. Ее муж был просто забит насмерть.

Тамаз

1 июля также неожиданно исчез находившийся на работе Тамаз Чихрадзе. Ему исполнилось бы 43. Он был женат, работал строителем, клал плитку. По словам знавших его людей, был добрейшей души человеком. Похищен. Пытан до неузнаваемости.

По всему телу Тамаза выжжены треугольным железом отметины. Ноги посинели от пыток током.

Хасанби

2 июля рано утром неопознанная машина увезла в неизвестном направлении Хасанби Хупсергенова, 1984 года рождения, который отсидел 13,5 лет после дела 58-ми о захвате Нальчика в 2005 году.

21-летний Хасанби Хупсергенов 13 октября 2005 года, в день мятежа, находился на учебе в Пятигорске. Этому есть свидетели, не говоря уже об официальных бумагах из института.

Эти бумаги и свидетельства суд по делу 58-ми проигнорировал.Точно так же, как он проигнорировал свидетельства неучастия в мятеже Расула Кудаева, который получил пожизненное заключение. Хасанби пытали, как и всех, по делу 58. Он выдержал эти пытки и никого не оговорил, включая себя, о чем можно судить из его речи в суде.

Он отсидел ни за что 13,5 лет, на зоне в Красноярском крае его снова зверски пытали, держали в карцере, избивали, лишали денежных переводов, передач. Он выжил, вышел на волю в 2019 году в возрасте 35 лет. Вместе с еще 20 участниками процесса 58 подал в ЕСПЧ. На момент убийства его жалоба шла в ускоренном режиме рассмотрения.

Аскер

Мендохов Аскер 1991 года рождения. 1 июля около 18 часов его вызвали из дома в Нальчике.

Люди видели, как «сотрудники» его скручивали и затаскивали в машину. Дело происходило возле церкви. Его телефон работал до 10 утра 2 июля. На звонки он уже не отвечал. После 10 утра телефон выключили.

После окончания КТО жену пригласили на опознание. Лицо ее мужа было изувечено так, что узнать его она смогла лишь по телу. Синяя распухшая голова, сломана челюсть, две пули – в живот и в лоб.

Аскер был строителем. Осталась мать, брат-инвалид, жена и шестеро детей. Младшей дочери – 4 месяца.

Хасан

Пятым убитым является местный житель Хасан Шогенов, отец троих детей.

Особый режим

Кабардино-Балкария с 1999 года превратилась в особую территорию. В советское время ислам зачистили, как мало где. К концу советской власти ни мечетей, ни «традиционного» ислама не было. Однако при этом молодежь пошла в ислам.

К началу второй чеченской войны глава местного МВД Хачим Шогенов и его ведомство придумало для них особый термин – «молящиеся».

Похороны

Тела выдали всем родственникам сразу по окончании КТО и опознания, вопреки практике обращения с телами в КБР.

Скажем, 98 тел убитых в ходе подавления мятежа 2005 года увезли в морг Ростова и, как объявили родственникам, сожгли, несмотря на то, что среди тел было много случайных прохожих и что люди годами выходили с требованием дать захоронить своих близких.

Тела выдавали под расписку, что семьи не станут требовать возбуждения уголовных дел по фактам пыток и похищения. По мнению адвокатов, эти расписки незаконны и часть семей намеревается дело возбуждать.

Похоронили убитых 4 июля на разных кладбищах при большом стечении народа, что видно на видео. По оценкам жителей, на каждые похороны приходили 3-5 тысяч человек.

Ситуация настолько накалилась, что 7 июля духовное управление КБР, обычно бессловесное и одобряющее любые действия властей, дерзнуло обратиться к властям с просьбой прояснить, почему «пятеро жителей» были убиты.

Джамаат Кабардино-Балкарии был интернациональным и включал примерно 10 тысяч человек, как считал его неформальный лидер Муса Мукожев.

Молящаяся молодежь в КБР не хотела становиться вооруженным подпольем, несмотря ни на какие провокации, притеснения и буквально прямые требования силовиков «уходить в лес, а то потеряем».

«Потерять» означает убить просто так, по беспределу.

Молодежь вместе с младенцами и стариками заносили в «списки», похищали, избивали, закрывали мечети, отбирали любой бизнес.

«Молящимся» было запрещено все – от разведения лошадей и занятия наукой (они открыли Кабардино-Балкарский Институт исламских исследований) до проведения футбольных соревнований и бизнеса.

13 октября 2005 года в Нальчике произошел мятеж. Убиты около 50 мятежников, около 40 прохожих и зевак и 35 силовиков.

Силовые структуры арестовали более 60 человек, всех пытали. И посадили 58 человек на скамью подсудимых.

Из них к мятежу имели хоть какое-то отношение четверо плюс двое внедренных агентов.

Бывший советский офицер КГБ Руслан Нахушев, арабист, не мог безучастно наблюдать террор в отношении мусульман. Он собрал архив документов, каким притеснениям подвергались мусульмане республики.

Он годами обращался к журналистам, познакомился с Анной Политковской и требовал осветить то, что творится в КБР.

Но на Кавказе шла война. И всем было не до КБР. Руслан Нахушев мог бы стать ключевым защитником на суде. В ноябре 2005 года силовики его похитили, пытали, конфисковали архив и растворили Нахушева в ванне с кислотой.

Контртерроризм

Журналист Тимур Куашев вел репортажи с процесса 58-ми.

31 июля 2014 года его похитили и вкололи неизвестное вещество, от которого он умер. Его тело нашли в пригороде Нальчика 1 августа 2014 года. Ему было 26 лет.

Как установила расследовательская группа журналиста Христо Грозева, за Тимуром Куашевым следили и сопровождали его убийство те же сотрудники «лаборатории ядов ФСБ», что и отравили Алексея Навального год назад.

Силовики, местные и приезжие, в КБР и на бытовом уровне демонстрировали, что «им за это ничего не будет».

Весной 2018 года журналист Орхан Джемаль за три месяца до его убийства в Центральноафриканской республике провел расследование, как два сотрудника ФСБ на отдыхе зарезали балкарца, который отказался везти пьяных, и как начальство их покрывало.

Находясь на особом положении в КБР, силовики даже не стараются придать своим действиям видимую правдоподобность.

Так, в домике садового товарищества уже «уничтожали» опасных партизан 17, 18 и 19 лет. Таких же молящихся. Было это в 2013 году.

В Дагестане в 2016 году ФСБ убила невинных братьев Гасангусейновых, сельских пастухов.

Убили, поняли, что ошиблись. Но вместо извинений переодели их в «одежду моджахедов», подложили оружие и объявили террористами.

Односельчане вместе с их отцом похоронили тела. Отец до сих пор требует справедливого суда.

Уже два года ФСБ мстит журналистам газеты «Черновик» за то, что они освещали это убийство.

Арестован колумнист «Черновика» Абдулмумин Гаджиев, дело раздули до каких-то небывало международных масштабов, ему выдвигаются безумные обвинения в суде. Все это только для того, чтобы не признаваться в «служебной ошибке».

В КБР все иначе. Люди знают правду, но публично она нигде не присутствует. Люди потрясены убийством. Но нет газет, депутатов, защитников и нет журналистов. Все, что они могут, – встать всем народом и идти хоронить своих «молящихся».