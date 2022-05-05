Вторжение в Украину обосновывалось правительством РФ как превентивная мера обуздания «агрессивного блока» НАТО на близких рубежах «осажденной со всех сторон» России. Известная фраза «Если бы не мы, то здесь стояли бы солдаты НАТО» уже давно стала расхожим мемом. Именно НАТО считается основной причиной милитаризации российской военной машины и агрессивной внешней политики страны. Попробуем разобраться, действительно ли НАТО угрожало России?

НАТО и восточный блок:от вражды к сотрудничеству

После победы во Второй мировой войне недолгий союз западных демократий с тоталитарным СССР распался и вчерашние друзья стали врагами.

4 апреля 1949 года 12 государств западного мира подписали соглашение о коллективной безопасности, ставшее основой для создания блока НАТО. В свою очередь СССР создал организацию Варшавского договора, в которую входило всего 7 коммунистических государств Европы.

За всю историю существования НАТО и Варшавского блока сторонам удавалось благополучно избегать военных столкновений и их конкуренция ограничивалась исключительно гонкой вооружений и взаимным сдерживанием. Несмотря на это, советская, а затем и российская пропаганда всегда настаивала на том, что НАТО —это агрессивный блок созданный для войны против советского/российского народа, и следовательно действия СССР/России носят исключительно оборонительный характер. Несмотря на кажущуюся правдоподобность такого рода заявлений, история показывает, что эти утверждения не имеют ничего общего с реальностью.

Безусловно, основная цель НАТО заключалась в противодействии СССР и защите западных ценностей. Однако действия НАТО и вообще коллективного Запада носили скорее оборонительный, чем наступательный характер. Дело в том, что сразу же после окончания Второй мировой войны СССР начал расширять экспансию, пытаясь подчинить своему влиянию такие страны, как Иран и Турция.

Разумеется, что больше всего США и страны западной Европы опасались расширения советского присутствия непосредственно в Западной Европе. СССР оккупировал Восточную Германию (ГДР), а также восточную часть Австрии и имел возможность угрожать практически любой стране Западной Европы. В свою очередь, европейские государства в отдельности не могли оказать советской армии должного сопротивления и Европа была обречена на поражение. Для того, чтобы не допустить советизации Европы, и был создан НАТО.

Во время правления Горбачева наступает заметная разрядка в отношениях между коллективным Западом и СССР. Горбачев согласился на вывод советской группировки из ГДР, и именно тогда появилась известная история о том, что западные политики якобы дали Горбачеву гарантии того, что НАТО не будет больше расширяться на восток.

Очевидно, что были какие-то разговоры на эту тему, но любому здравомыслящему человеку очевидно, что договоренности такого рода должны быть оформлены в соответствующей форме. Ничто не мешало Горбачеву заключить соглашение, которое бы предусматривало запрет на дальнейшее расширение альянса, но он этого не сделал. Тем не менее, отношения между СССР и коллективным Западом продолжали улучшаться.

В начале июля 1990 года в Лондоне прошел саммит государств-членов НАТО, на котором была принята важная декларация, и именно эту декларацию многие воспринимают как формальное окончание холодной войны. В декларации не упоминалось о запрете на дальнейшее расширение альянса, однако НАТО предложило СССР совместно участвовать в обеспечении европейской безопасности. Так, например, предлагалось усилить роль Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Кроме прочего, западные лидеры предложили своим коллегам из стран Варшавского договора прекратить вражду и начать конструктивные отношения ради обеспечения мира и безопасности в Европе. В свою очередь в качестве жеста доброй воли на вывод советских войск из ГДР НАТО планировало значительно сократить свое военное присутствие в Европе, а также заключить ряд соглашений о сокращении как обычных, так и ядерных вооружений.

Горбачев поддержал предложения западных лидеров и во многом разделял оптимизм относительно новой архитектуры по обеспечению безопасности в Европе. Именно тогда многие западные лидеры всерьез опасались даже рассуждать о возможном расширении альянса. По их мнению, даже разговоры о вероятном расширении НАТО могли свести на нет многолетнюю работу по налаживанию новых отношений с СССР. Однако вскоре альянсу пришлось изменить свою позицию.

25 декабря 1991 года перестал существовать СССР. На его месте появились 15 новых государств. Перед этим развалился весь советский блок, куда входили коммунистические государства Восточной Европы.

Исчезновение советской империи и предшествовавший этому развал советского военного блока трансформировали всю систему международной безопасности. Страны, входившие ранее в Организацию Варшавского договора, подали заявку на членство в НАТО и другие западные институты, стремясь максимально быстро стать частью глобального Запада.

Среди западных политиков не существовало консенсуса относительно принятия новых членов в альянс. Некоторые опасались гнева России, другие, напротив, говорили о скором возрождении имперских амбиций в России и ратовали за принятие восточноевропейских государств в НАТО.

Кроме того, важно отметить наличие статьи 10 учредительного договора НАТО, которая оставляла двери альянса открытыми. В мире появились новые вызовы и было решено не препятствовать освободившимся от советского диктата государствам вступать в альянс.

Россия и НАТО: от сотрудничества к войне

Новая Россия поначалу продолжила политику Горбачева по нормализации отношений с Западом, однако позднее вернулась к антинатовской риторике эпохи холодной войны.

Еще Билл Клинтон, будучи президентом США, предложил России «Партнерство ради мира», к которому Россия присоединилась в 1994 году. Чуть позднее, в 1997 году, НАТО и Россия подписали «Основополагающий акт» о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности, а в 2002 году был основан Совет Россия — НАТО. Все эти акты давали Москве возможность плодотворно сотрудничать с НАТО и получать пользу от взаимодействия с альянсом без необходимости в него вступать. Сама Россия никогда серьезно не заявляла о планах на вступление в альянс.

Путин в интервью известному американскому режиссеру Оливеру Стоуну заявил, что в 2000 году предлагал президенту США Биллу Клинтону принять Россию в альянс, однако не встретил понимания. Клинтон не согласился с такой оценкой и заявил, что был не против вступления России в НАТО.

Такого рода истории используются провластными медиа для того, чтобы показать извечную враждебность Запада и обосновать некий особый путь России. Проблема всех этих историй связана прежде всего с тем, что вступление в НАТО — это не вопрос, который можно по-свойски порешать, так как это привыкли делать в России.

Нельзя просто поговорить с президентом США и войти в НАТО, потому что альянс — не собственность американского президента. Решение о принятии в НАТО принимается всеми его участниками, а не только США.

Более того, все восточноевропейские страны, которые вступили в НАТО после 1997 года, очень долго к этому готовились и на деле доказали совместимость своей политики с целями и задачами НАТО. Если бы Путин действительно хотел вступить в НАТО, он мог бы сделать это целью всей внешней политики России, так как это сделали Грузия, Украина и многие другие страны. Однако Путин ограничился кулуарными разговорами с президентом США.

Путинская политика в отношении НАТО не является чем-то новым. Антинатовская риторика была одним из способов объединить различные политические силы России еще в 1990-е. Ельцин не смог реформировать российскую экономику и создать работающие демократические институты поэтому его администрация начала эксплуатировать старый добрый образ натовской военщины, знакомый каждому советскому человеку по многочисленным карикатурам в советских газетах и журналах.

Именно Ельцин, проложивший путь Путину, неоднократно заявлял, что считает расширение НАТО на Восток серьезной ошибкой и угрозой для России. НАТО тем временем стремился максимально сблизиться с Россией и совместно реагировать на возникающие угрозы: Россия в качестве угрозы не значилась, никакого окружения России не происходило и планов войны против России не разрабатывалось.

Не ограничиваясь исключительно враждебными антинатовскими заявлениями, Россия еще при Ельцине перешла к политике активного вмешательства в дела своих соседей. Создание серых зон вроде Приднестровья или же Абхазии и Южной Осетии — это изобретение эпохи Ельцина, а не Путина. Поддержка преступлений Слободана Милошевича в бывшей Югославии и развязывание войны в Чечне — всё это результат ельцинской политики.

Таким образом, Путин продолжил политику, начатую еще ельцинской администрацией, и во многом довел ее до логического конца. Сепаратистские анклавы в Абхазии и Южной Осетии накачивались оружием, а их жители получали российские паспорта, что давало России возможность вмешиваться в дела Грузии. Похожая стратегия реализовывалась в Крыму и других регионах Украины.

Что касается НАТО и Запада, то Кремль, видимо, действительно хотел договориться и предлагал различным американским лидерам поделить мир на сферы влияния. Примерно так, как это сделали Сталин и Гитлер в 1939 году, разделившие Европу на сферы влияния. Не найдя понимания, Кремль начал демонстрировать свое открытое презрение альянсу и вообще Западу. Наверное, лучше всего отношение Кремля к НАТО иллюстрирует деятельность Дмитрия Рогозина в качестве специального представителя президента России по взаимодействию с НАТО.

Сразу же после своего приезда в штаб-квартиру альянса в Брюсселе Рогозин написал в Твиттере: «Американцы и их союзники вновь хотят обложить берлогу русского медведя. Медведь вылезет и надерет задницу!». В Брюсселе Рогозин вел себя очень грубо и всем своим видом демонстрировал, что его задача не наладить дружеские отношения, а показать, что медведь действительно готов «надрать всем задницу».

Правда, дипломаты в штаб-квартире НАТО не уловили сигнал российского президента и вплоть до вторжения в Украину в 2014 году не относились серьезно к карнавалу с участием Рогозина и других российских политиков, открыто призывавших к войне с соседними государствами и даже самим альянсом. Напротив, страны, входящие в НАТО, целенаправленно сокращали свои вооруженные силы и во многом готовились к борьбе с преступностью, а не с Россией.

Альянс никогда не окружал и не пытался окружить территорию России, в настоящее время всего 6% сухопутных границ связывает Россию и страны НАТО. А натовские базы в Прибалтике и странах Восточной Европы, о которых постоянно говорят российские пропагандисты, до последнего времени были весьма малочисленны и не были способны не то что поддержать гипотетическое нападение на Россию, но даже отразить нападение со стороны России.

Только аннексия Крыма и начало войны против Украины заставили НАТО пересмотреть свое отношение к России и начать военное усиление восточных рубежей альянса. Агрессия против Украины также напугала российских соседей, Финляндию и Швецию, которые серьезно рассматривают перспективу вступления в альянс.

Таким образом, после распада СССР блок НАТО трансформировался исходя из текущих вызовов, главными из которых стали внутренние конфликты в Европе и растущие угрозы. Долгое время страны альянса сокращали наступательные вооружения, не рассматривая Россию в качестве потенциального противника.

Вплоть до вторжения в Украину в 2014 году НАТО пытался развивать партнерство с Россией, предлагая диалог и практическое сотрудничество в тех областях, что представляли совместный интерес. Однако Россия оказалась неготовой к сотрудничеству с альянсом и предпочла эксплуатировать старый добрый образ врага, созданный в эпоху холодной войны. Конфронтация с НАТО не сделала мир безопаснее, а, напротив, привела к многочисленным войнам и даже угрозе применения ядерного оружия.