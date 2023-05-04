Турция пережила несколько попыток военных интервенций в политику: в 1960, 1971, 1980, 1997 и 2007 годах. Несмотря на эти вмешательства, с момента перехода страны к многопартийной системе в 1950 году выборы в Турции носят демократический характер.

С момента образования Турецкой Республики в 1923 и вплоть до 1950 года страну возглавляла одна партия, соучредителем которой был отец-основатель страны Мустафа Кемаль Ататюрк, скончавшийся в 1938 году.

Выборы в этот период носили в основном церемониальный характер, поскольку только бесспорные кандидаты от Народной-Республиканской партии (CHP) имели шанс получить места в турецком парламенте.

Но все изменилось на выборах 1950 года, когда несколько партий смогли выдвинуть своих кандидатов в результате демократического опроса. По итогам голосования к власти пришла Демократическая партия, консервативная политическая сила, набравшая подавляющее большинство голосов.

С тех пор консервативные партии доминировали в турецкой политике, в то время как CHP, партия с левым уклоном, не могла получить большинство голосов (за исключением нескольких случаев), оставаясь основной оппозицией в парламенте.

В мае Турция столкнется с еще одним решающим избирательным циклом в своей истории — 14 мая в стране состоятся президентские и парламентские выборы.

TRT рассказывает, как менялся электоральный процесс в Турции за последние 100 лет.

Османское наследие

История выборов в Турции уходит своими корнями во времена Османской империи — это государство-предшественник Турецкой Республики, которое в XIX веке контролировало большую часть Ближнего Востока и значительные территории на Балканах. К концу века Империя находилась в упадке. Османские государственные деятели считали, что реформирование полиэтнической и многоконфессиональной политической структуры Империи — единственный способ предотвратить ее распад. В 1876 году в результате османской программы реформ империя превратилась в конституционную монархию с парламентом. Первые выборы прошли в 1876 и 1877 годах, когда парламент принял закон о выборах, действовавший до 1943 года даже в период Республики.

Но этот парламент не смог долго функционировать по разным причинам. Османский султан Абдул-Хамид II приостановил его работу до 1908 года, когда началась вторая конституционная эра. Ее начало знаменует приход к власти Комитета Союза и Прогресса (CUP) — политического крыла младотурок и их военных союзников.

После выборов 1908 года парламент Османской империи был вновь открыт в Стамбуле, поскольку кандидаты, поддерживающие CUP, получили большинство голосов по всей империи. Хотя комитет называл себя реформистской группой, его члены нередко прибегали к агрессивным тактикам, чтобы подавить своих политических противников. CUP также манипулировал выборами, используя административный ресурс и другие средства для избрания своих кандидатов, чтобы получить абсолютное большинство в парламенте.

После 1913 года комитет сформировал однопартийное правление и руководил страной на протяжении всей Первой мировой войны.

Выборы военного времени

В конце Первой мировой войны союзные державы вторглись на большую часть османских территорий. В 1919 году Мустафа Кемаль возглавил войну за независимость Турции против британо-французских оккупационных сил. Хотя вторгшиеся державы гордились демократическими правительствами, они закрыли османский парламент и изгнали большинство его депутатов в 1920 году.

В том же году Ататюрк и его сторонники созвали еще один парламент в Анкаре, свободном от британско-французской оккупации городе, и призвали провести выборы в это собрание на всех неоккупированных территориях. Парламент был официально назван Великим национальным собранием — то же название нынешнее турецкое государство использует для своего законодательного органа.

На выборах 1920 года депутаты избирались уже в собрание в Анкаре — свободные депутаты базирующегося в Стамбуле османского парламента также присоединились к новому законодательному органу в центральном анатолийском городе, который позже стал столицей Турции. Эти выборы имели решающее значение, потому что базирующаяся в Анкаре ассамблея успешно руководила Войной за независимость против оккупационных сил.

Еще одни важные выборы прошли в июне 1923 года, незадолго до провозглашения Турецкой Республики в октябре того же года. Это голосование также ознаменовало переход от империи к республике.

Это военное собрание имело беспрецедентно демократический характер из-за существования двух политических фракций, называемых Первой группой и Второй группой. Они занимали противоположные позиции в отношении того, как развивать Турцию. Великое национальное собрание выиграло войну за независимость, но у этих двух фракций были разные мнения о перспективах мирного соглашения с союзными державами.

В то время как Первая группа под руководством Мустафы Кемаля выступала за одобрение Лозаннского договора, Вторая группа, в которой доминировали консервативные политики, выступала против этой меры. В результате Мустафа Кемаль и его сторонники распустили собрание, призвав к новым выборам, чтобы в парламенте было большинство сторонников мира.

Первая группа Мустафы Кемаля, которая после выборов назвала себя Народной партией, получила значительное большинство в парламенте, потому что Вторая группа бойкотировала голосование, заявив, что роспуск собрания является неконституционным. Через три месяца после выборов парламент одобрил Лозаннский договор и объявил Турцию республикой, положив тем самым конец османскому правлению.

Мустафа Кемаль считал, что лучший способ одержать верх над оппозицией — это распустить военную ассамблею и назначить досрочные выборы в апреле 1923 года. Вторая группа бойкотировала выборы, объявив роспуск ассамблеи неконституционным решением. В 1924 году Народная партия сменила название на Народно-Республиканскую партию (CHP).

1923-1950: выборы при однопартийной системе

Выборы 1923 года имели решающее значение для страны. Они положили начало однопартийному правлению CHP, которое не сталкивалось ни с одной оппозиционной партией на следующих пяти выборах в 1927, 1931, 1935, 1939 и 1943 годах. Оппозиционные группы, такие как TFC и Свободная республиканская партия, существовали недолго — обе партии были закрыты и не могли участвовать ни в каких выборах.

Мустафа Кемаль Ататюрк также четырежды избирался президентом парламентом. После его смерти однопартийное правление сохранилось при Исмете Иноню, втором президенте Турции, который также четырежды избирался на пост президента парламентом.

После Второй мировой войны однопартийное правление Турции проложило путь для формирования других партий. Впервые с момента основания республики оппозиционным партиям, таким как Демократическая партия (DP) — ее основали бывшие члены CHP — было разрешено баллотироваться против CHP. Это ознаменовало переход страны к многопартийной системе.

В то время как CHP позволила другим партиям баллотироваться на выборах 1946 года, правящая сила использовала множество тактик давления на DP. Это консервативная партия, которая вдохновила нынешнего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на создание своей Партии справедливости и развития (AK Parti) в 2001 году.

В результате многие называют голосование 1946 года «сфальсифицированными выборами». Перед голосованием CHP также приняла закон о выборах, который, по мнению многих аналитиков, содержал некоторые антидемократические принципы.

Выборы 1950 года

Несмотря на тактику подавления CHP, подъем DP был неизбежен, и выборы 1950 года ясно показали это: консервативная партия под руководством Аднана Мендереса получила подавляющее большинство в парламенте. Это также стало, как отмечает ведущий турецко-американский историк Кемаль Карпат, «поворотным моментом в политической и общественной жизни Турции».

Во время предвыборной кампании плакат DP, на котором была изображена рука, сопровождаемая текстом «Хватит! Люди имеют право решать», оказала огромное влияние на обычных граждан, живущих под властью CHP почти три десятилетия. «Эта афиша затронула даже сторонников CHP», — написал Мехмет Ознур Алкан, профессор политологии Стамбульского университета.

После выборов 1950 года DP выиграла голосования в 1954 и 1957 годах. Ее парламентское большинство трижды избирало Джелала Баяра, соучредителя консервативной партии, на пост президента. Но в 1960 году первый военный переворот в стране прервал правление DP.

1960-1980-е: перевороты и выборы

Руководители переворота 1960 года закрыли DP и заключили в тюрьму ее высших законодателей и должностных лиц. Военные казнили премьер-министра Аднана Мендереса, министра финансов Хасана Полаткана и министра иностранных дел Фатина Русту Зорлу. Переворот травмировал всю турецкую политическую систему.

В конце концов был принят новый закон о выборах, включающий систему д'Ондта. Это включало пропорциональное распределение мест в соответствии с полученными голосами в разных избирательных округах. Та же самая избирательная система в основном остается в силе в Турции. Несмотря на жестокий переворот, консервативные партии получили наибольшее количество голосов на выборах 1961 года. Партия справедливости под руководством Сулеймана Демиреля, правоцентристского политика, возглавлявшего различные консервативные правительства с 1960-х по 1990-е, утверждала, что продолжает политическую линию DP.

Партия справедливости победила на следующих двух выборах в 1965 и 1969 годах, получив большинство в парламенте и сформировав консервативные правительства под руководством Демиреля. Но очередная военная интервенция в 1971 году прервала работу второго правительства Демиреля, нанеся еще один удар по турецкой демократии.

Военный меморандум 1971 года привел к созданию коалиционных правительств. Сотрудничество Демиреля с армейскими лидерами после военного меморандума 1971 года дорого ему обошлось, поскольку с тех пор ни одна партия под его руководством не могла получить большинство ни на каких выборах. CHP под руководством Булента Эджевита, восходящего левого лидера, заняла первое место на выборах 1973 года, сформировав недолговечное коалиционное правительство с Партией национального спасения (MSP) — консервативной политической фракцией.

До выборов 1977 года — безрезультатных, как и выборы 1973 года — Турцию возглавляли либо правительства меньшинства, либо коалиционные правительства. Так продолжалось до переворота 1980 года, который разрушил всю турецкую систему политических партий и закрыл все партии.

С 1980-х по 2000-е: возвращение коалиций

После переворота 1980 года первые выборы были проведены в 1983 году, и Партия Родина (ANAP) под руководством Тургута Озала — консервативного политика, имеющего корни в MSP, как и Эрдоган — получила парламентское большинство. Партия Озала получила еще один мандат на выборах 1987 года. В победах Озала решающую роль также сыграл 10% избирательный порог, который был введен сторонниками переворота в 1983 году для повышения политической стабильности.

Но после того, как Озал был избран президентом, ANAP начала терять популярность и проиграла на следующих выборах в 1991 году. В период с 1991 по 2002 год ни одна партия не могла претендовать на большинство голосов в парламенте на выборах 1995 и 1999 годов. Коалиционные правительства доминировали на турецком политическом ландшафте.

2002-2023: победы AK Parti

Под руководством Эрдогана AK Parti получила господство в политической жизни Турции, выигрывая подряд выборы в 2002, 2007 и 2011 годах. Хотя партия потеряла свое парламентское большинство на выборах в июне 2015 года, она быстро его восстановила на ноябрьских выборах в парламент в том же году. Перевыборы были проведены, поскольку победившие партии не смогли сформировать правительство, что привело к тупиковой ситуации.

В 2014 году Эрдоган впервые был избран на пост президента всенародным голосованием после поправки к конституции 2007 года, которая формализовала правило избрания президентов всенародным голосованием.

После изменения парламентской системы на президентскую на референдуме 2017 года Эрдоган выиграл еще одни президентские выборы в 2018 году, когда Народный альянс, состоящий из AK Parti и Партии националистического движения (MHP), получил большинство в парламенте.

С президентскими и парламентскими выборами 2023 года, намеченными на середину мая, еще неизвестно, какую форму примет политический ландшафт Турции: альянс, возглавляемый партией AK Parti, вступает в еще одну предвыборную гонку с шестипартийным альянсом во главе с CHP.