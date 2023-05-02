Ферхат Копуз — турецкий эмигрант, перебравшийся из Стамбула в Сидней. 27 апреля, в день, когда открылось голосование для проживающих за пределами Турции граждан, он был первым, кто отдал свой голос.

Копуз воспользовался своим демократическим правом в таможенном отделе международного аэропорта Стамбула — там была установлена кабина, позволяющая проголосовать экспатам, въезжающим или выезжающим за пределы Турции.

Как уточняет Высший избирательный совет Турции (YSK), голосование для турецкой диаспоры будет проходить с 27 апреля по 9 мая. Жители Турции проголосуют 14 мая.

Около 3,4 млн турок, проживающих за границей, имеют право проголосовать на предстоящих президентских и парламентских выборах. На предыдущих выборах этим правом воспользовались примерно 1,5 млн из них.

По словам официальных лиц, дипломатические миссии Турции установили кабины для голосования в 156 пунктах в 73 странах.

«Судя по всему, в этот раз люди более взволнованы голосованием, чем на предыдущих выборах. Были длинные очереди, когда избиратели регистрировались в списках для голосования», — рассказал TRT Бюлент Гювен, турецко-немецкий политолог, проживающий в Гамбурге.

Большая часть турецкой диаспоры проживает в Западной Европе — рабочие-мигранты из Турции переезжали туда в 1960-х в рамках программы восстановления континента после Второй мировой войны. Они составляют самую большую группу иммигрантов-мусульман в Западной Европе.

Список стран, где проживает больше всего турецких эмигрантов, возглавляет Германия — там зарегистрированы более 1,5 млн избирателей. За ней следуют Франция, Нидерланды и Бельгия.

Что касается факторов, формирующих предпочтения избирателей, то у диаспоры в этом плане другие приоритеты, нежели у их сограждан в родной стране.

«Люди здесь придают большое значение международному имиджу Турции, они гордятся электромобилем турецкой разработки TOGG, гордятся беспилотниками и TCG Anadolu, недавно спущенным на воду военным кораблем», — заявил Гювен TRT.

На фоне 61 млн зарегистрированных избирателей в Турции роль диаспоры в голосовании может показаться незначительной, но их одобрение может иметь решающее значение, как это было в 2018 году.

«Я думаю, что число избирателей из диаспоры не упадет ниже значений, которые мы видели на последних выборах», — заявил TRT Мехмет Косе, бывший глава Управления турок за рубежом и связанных с ними общин (YTB).

Как голосуют турки, проживающие за пределами Турции?

В то время как голосование диаспоры начинается 27 апреля, YSK установил разные даты и периоды начала для разных стран в зависимости от их населения.

В Амстердаме голосование начнется 29 апреля и продлится девять дней до 7 мая, сообщил генеральный консул Турции в Амстердаме Махмут Бурак Эрсой.

«Календарь выборов в некоторых странах отличается из-за количества проживающих там турок. Кроме того, вы должны учитывать, что Нидерланды — не такая большая страна, как Германия, и путешествовать на короткие расстояния легче», — уточнил дипломат в беседе с TRT.

В Нидерландах зарегистрировано более 280 тыс. турецких избирателей. По словам генконсула, около 150 тыс. турок живут в Амстердаме и его окрестностях, но только 40 тыс. имеют статус зарегистрированных избирателей.

Проголосовать можно с 9:00 до 21:00. Избирательный участок расположен в крупнейшем в городе конференц-центре RAI Amsterdam.

Избиратели должны принести свои турецкие удостоверения личности или какой-либо другой документ, например свидетельство о браке, чтобы удостоверить свою личность. На избирательном участке они сначала предстают перед комиссией из пяти человек, которая проверяет, зарегистрирован ли человек в списках избирателей турок-эмигрантов.

В состав совета входят два турецких правительственных чиновника и три представителя политических партий, получивших наибольшее количество голосов на последних выборах.

За прошедшие годы Турция внесла несколько поправок в законодательство, чтобы облегчить участие эмигрантов в голосовании.

Например, граждане Турции автоматически добавляются в списки избирателей, которые ведет Высший избирательный совет. Все, что им нужно сделать — убедиться, что их данные отображаются в списках избирателей до начала голосования, объясняет Косе.

Избиратели могут легко проверить свою информацию в электронном виде.

Но так просто было не всегда.

На бумаге турецкие эмигранты получили право голосовать на внутренних выборах в Турции в 1950-х. Но процедурные трудности, такие как требование лично приехать в Турцию для включения имени в список избирателей, долгое время обескураживали избирателей-эмигрантов, отмечает Косе.

В последующие десятилетия правила были смягчены, и с 1987 года граждане Турции, не проживающие в стране, могли голосовать на пограничных переходах при въезде или выезде из страны. Однако этого было недостаточно для увеличения числа участников.

«В период с 1987 по 2011 год максимальное количество людей, проголосовавших на таможенных пунктах (пограничных переходах, таких как аэропорты), составляло 270 тыс. человек. Явка была крайне небольшой, иногда она опускалась до 40 тыс. или 50 тыс.» — говорит Косе.

Уровень участия экспатов в выборах резко вырос с 2014 года, когда в городах, где проживает турецкая диаспора, были установлены кабины для голосования, и процесс стал доступным.

В 2014 году на президентских выборах было подано лишь полмиллиона голосов из 2,8 млн зарегистрированных за рубежом избирателей. Президент Реджеп Тайип Эрдоган победил, набрав 62,5% голосов экспатов.

Явка на парламентских выборах, состоявшихся в 2015 году, выросла, поскольку было открыто больше избирательных участков, а продолжительность голосования увеличилась. Было подано более 1 млн голосов. Партия справедливости и развития (AK Parti) — партия президента Эрдогана — на тех выборах снова вышла на первое место.

На конституционном референдуме 2017 года, направленном на упорядочение полномочий президента, явка среди иностранцев достигла 1,4 млн избирателей.

На президентских и парламентских выборах 2018 года, на которых AK Parti снова победила, участие иностранцев подскочило до более чем 3 млн.

С 1980-х турецкая диаспора поддерживает правоцентристские партии, начиная с партии «Родина» (ANAVATAN, ранее ANAP), которую возглавляет бывший премьер-министр Тургут Озал, поясняет политолог Бюлент Гювен.

«Эта консервативная направленность продолжилась с появлением AK Parti, которая получила большинство голосов граждан Турции, проживающих за границей», — уточнил эксперт.

Недостаток представительства политиков с турецкими корнями в Европе, возможно, стал причиной того, что диаспора стала активнее участвовать в избирательном процессе в Турции.

Например, в 1990-х в Нидерландах политиков-выходцев из Суринама было больше, чем политиков с турецкими корнями. Хотя турок в этой стране было на порядок больше. В Суринаме, крошечной южноамериканской стране, проживает не более 0,5 млн человек.

Антитурецкие настроения были особенно заметны во время Брекзита, когда правые британские политики раздували ложь о полчищах турецких мигрантов, пытающихся попасть в Великобританию.

Еще одна причина, которая заставляет диаспору активнее участвовать в электоральном процессе, может заключаться в том, что под началом президента Эрдогана Турция нарастила свое дипломатическое влияние на международном уровне. Примером тому служит Черноморская зерновая инициатива, заключенная при содействии Анкары.