Поскольку президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что президентские и парламентские выборы состоятся 14 мая, то уже начались отставки государственных чиновников, которые намерены баллотироваться в парламент.

Партия справедливости и развития президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана намерена одержать победу на очередных выборах, в то время как оппозиция выбрала Кемаля Кылычдароглу, лидера СНР, своим кандидатом в президенты. Теперь многим интересно, как будет работать календарь выборов.

В выборах примут участие 36 политических партий, в том числе Партия справедливости и развития (AK Parti), Партия националистического движения (MHP), Партия великого единства (BBP), Народно-Республиканская партия (CНР), партия IYI, Saadet, DEVA, Gelecek, Memleket, Yeniden Refah, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, HDP и Türkiye Komünist Partisi. Высший избирательный совет установил даты и крайние сроки, чтобы обеспечить выполнение определенных ключевых протоколов задолго до даты голосования.

Вот некоторые из важных дат, о которых следует помнить:

18 марта: официально начинается график выборов. Стартует процесс передачи в Высший избирательный совет протокола альянса, содержащего подписи председателей политических партий, принявших решение об участии в выборах.

31 марта: окончательный список кандидатов в президенты будет опубликован в Официальном вестнике и начнется период агитации к президентским выборам.

9 апреля: срок подачи политическими партиями списков кандидатов в избирательную комиссию истекает в 17:00. Решения по поданным возражениям будут приняты Высшей избирательной комиссией до 23:59 этого же дня.

27 апреля – 9 мая: начинается голосование для граждан Турции, проживающих за рубежом, которое продлится до 9 мая.

14 мая: официально начинаются президентские и парламентские выборы. Предварительные итоги президентских выборов объявит премьер-министр.

28 мая: если в первом туре голосования ни один кандидат не наберет большинства голосов, то вступит в силу график повторного голосования на президентские выборах, которое состоится 28 мая.

Высший избирательный совет отметил середину апреля как начало так называемого «периода пропаганды», когда политические партии в стране проводят предвыборную кампанию с помощью шумной рекламы, музыкальных групп и песен.

Предвыборные ограничения

Решения Высшего избирательного совета, устанавливающие правила и запреты, связанные с днем выборов были опубликованы в Официальном вестнике.

Голосование начнется в 8:00 по местному времени и закончится в 20:00.

Продажа алкогольных напитков будет запрещена с 06:00 до 00:00 по местному времени в день выборов. Никому, кроме ответственных за обеспечение безопасности и порядка, не разрешается носить оружие в жилых районах.

В день выборов все общественные развлекательные заведения, такие как кофейни, кафе и интернет-кафе, будут закрыты.

До 18:00 по местному времени СМИ запрещается делать прогнозы и комментировать выборы и их результаты.

Избирательный совет предоставит новости и заявления с 18:00 до 21:00 по местному времени для публикаций в СМИ.

Вещателям будет разрешено сообщать о результатах выборов после 21:00 по местному времени или раньше.

Как будут голосовать пострадавшие от землетрясений?

Главное управление по делам народонаселения и гражданства сообщило, что были приняты меры для обеспечения того, чтобы пострадавшие от землетрясений имели право участвовать в выборах.

Пострадавшие от ЧС могут сообщить информацию о своих адресах в новых провинциях и районах, где они проживают после стихийного бедствия, включая временные места жительства, такие как палатки, общежития, контейнерные дома, через управления населения и портал электронного правительства до 17 марта.