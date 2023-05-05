Турция готовится к двойным выборам 14 мая, которые могут иметь огромные последствия для ее будущего.

Последние двадцать лет политические устремления Турции представляет Партия справедливости и развития (AK Parti) во главе с Реджепом Тайипом Эрдоганом, который руководит страной с 2002 года.

Эрдоган был назначен первым исполнительным президентом Турции в 2018 году после внесения важной поправки в Конституцию.

С момента проведения многопартийных выборов в 1946 году в Турции была установлена парламентская система, а за последние два десятилетия, начиная с 2002 года, страной правят однопартийные правительства. AK Parti во главе с Реджепом Тайипом Эрдоганом одержала победу на всех выборах.

За последние годы Турция совершила впечатляющий прорыв благодаря своему инновационному подходу как ко внутренним, так и ко внешним отношениям. Она превратилась в трансформационную силу, которая возрождает надежду в сердцах людей по всему миру, особенно в странах, которые всегда находились на периферии глобальной политики и подвергались влиянию крупных держав.

Демонстрируя безупречное дипломатическое мастерство, турецкое правительство сыграло важную посредническую роль в мерах по укреплению доверия и заключению мирных соглашений в зонах ожесточенных конфликтов, таких как Украина и Ливия.

В настоящее время Турция — 19-я по величине экономика мира. Ее ВВП превышает $906 млрд. Страна входит в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и G20, а также считается важным донором программы Официальная помощь в целях развития (ODA).

В период с 2006 по 2017 год под руководством Реджепа Тайипа Эрдогана Турция осуществила амбициозные реформы и добилась высоких темпов роста. Это помогло ей достичь статуса государства с доходом выше среднего, и к 2020 году уровень бедности в стране был снижен почти на половину и составил 9,8% от границы бедности в $6,85 в день.

Турция может похвастаться пятой по величине дипломатической сетью в мире, насчитывающей 260 дипломатических и консульских представительств.

Переход в 2017 году к президентской системе в Турции вызвал реорганизацию политического ландшафта страны, что привело к формированию двух важных политических союзов. Первый из них — Народный альянс, возглавляемый AK Parti. Он состоит из Партии националистического движения (MHP), Партии Великого союза (BBP), Партии нового благосостояния (Yeniden Refah).

Другой союз, известный как Национальный альянс, возглавляет основная оппозиционная партия, левоцентристская Народно-Республиканская партия (CHP). В альянс также входят партия IYI, правоцентристская и националистическая сила, а также партии Saadet и Demokrat, которые обслуживают меньшую избирательную базу.

Теперь альянсы готовятся к решающим выборам в Турции в 2023 году. Реджеп Тайип Эрдоган будет баллотироваться на второй срок в качестве кандидата от Народного альянса. Его главным оппонентом станет Кемаль Кылычдароглу, чья CHP входит в состав Национального альянса на выборах 2023 года в Турции.

За ним следует Синан Оган, ученый с азербайджанско-турецкими корнями, также баллотирующийся в качестве кандидата в президенты от Альянса АТА. Четвертый кандидат на майских выборах — глава партии Memleket Мухаррем Индже.

Поскольку AK Parti находится у власти в течение двух десятилетий и благодаря своим достижениям в различных областях продвинула страну на значительные позиции на мировой арене, выборы в Турции 2023 года имеют решающее значение для продолжения реализации видения партии.

Вот краткий обзор впечатляющих достижений Турции за последние два десятилетия, а также новые обязательства, провозглашенные в связи с предстоящими выборами.

Передовые технологии в оборонной промышленности

Став премьер-министром Турции в 2003 году, Эрдоган быстро начал реорганизацию экономики, рынка труда, обрабатывающей промышленности, уделяя особое внимание обороне и другим ключевым областям, которые в конечном итоге оказались полезными для ускорения национального роста Турции.

С тех пор страна разработала надежную производственную политику и снизила свою зависимость от импорта, сделав поворот в сторону собственного производства, особенно в области обороны и автомеханики.

За два десятилетия оборонный сектор Турции сократил свою иностранную зависимость с 80% до 20%.

По мере того, как к усилиям присоединялось все больше заинтересованных сторон, отрасль стала более разнообразной: в ней насчитывается более 1500 местных оборонных фирм (по сравнению с 62 в 2002 году) и реализуется 750 проектов.

Кроме того, общий бюджет Турции на оборонные проекты в 2002 году составлял $5,5 млрд, а сейчас он достиг $75 млрд, включая упомянутые Эрдоганом в недавнем заявлении проекты, которые находятся в процессе запуска.

В 2022 году Турция достигла рекордного объема экспорта оборонной продукции — более $3 млрд. К концу этого года он может приблизиться к $4 млрд, что сделает объем экспорта страны сопоставимым с общим оборонным бюджетом некоторых европейских стран.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил в октябре, что турецкие беспилотные летательные аппараты (БПЛА) изменили правила игры в современных войнах.

Одна из ведущих частных оборонных компаний Турции Baykar недавно представила свой беспилотный истребитель Bayraktar Kızılelma, заслужив похвалу и восхищение во всем мире.

Kızılelma совершил свой первый полет в декабре прошлого года. Аппарат представляет собой значительное расширение возможностей тихоходных разведывательных и ракетоносных беспилотников.

Беспилотный истребитель способен выполнять множество ролей при ведении боевых действий, таких как стратегические наступления, непосредственная авиационная поддержка, ракетные наступательные действия, подавление и уничтожение ПВО противника.

Еще одна разработка — основной боевой танк Altay, предназначенный для модернизации и усиления Сухопутных войск Турции. Танк оснащен 120-мм пушкой Rheinmetall, крупнокалиберным пулеметом калибра 50 и средним пулеметом калибра 7,62 мм.

Он предназначен для обеспечения дополнительной защиты танков и другой бронетехники от различных угроз, таких как противотанковые управляемые ракеты, реактивные гранатометы и другие виды кумулятивных боевых частей.

Дополнение к этим достижениям в оборонной промышленности Турции — авианесущий корабль TCG-Anadolu, первый в мире УДК для БПЛА, крупнейшая военная платформа, которую когда-либо производила Турция.

TCG-Anadolu уникален во многих аспектах и увеличит боеспособность турецких ВС. Корабль сможет проводить операции в связке с другими национальными военными машинами, такими как беспилотники Bayraktar TB-3, Akinci и Kızılelma, а также с легкими истребителями Hurjet.

Мечта Турции последние 60 лет

Togg — первый турецкий электромобиль и символ высокотехнологичного прогресса страны.

Совместная турецкая автомобильная группа (TOGG) представила первый в стране прототип электрокара в декабре 2019 года. К 2030 году она планирует произвести 1 млн автомобилей пяти различных моделей.

TOGG стал первым турецким брендом, получившим в 2021 году одну из самых престижных наград в области дизайна iF Design Award за модель C-SUV.

Глобальные компании проявляют большой интерес к Турции с точки зрения инвестиций в электромобили, сказал Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии демонстрации TOGG. Турецкий лидер добавил: при поддержке Министерства промышленности и технологий в Турции планируют установить 1500 пунктов быстрой зарядки во всех 81 провинции страны.

Открытие большого газового месторождения в Черном море

В апреле Турция начала добычу газа с месторождения газа Сакарья в Черном море и провела закачку голубого топлива в свою национальную систему. Это существенно повысит энергетическую независимость страны.

В преддверии выборов 14 мая, на церемонии ввода в эксплуатацию в городе Зонгулдак, президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил: в честь этого события домохозяйства страны получат бесплатный газ на месяц. Это позволит каждой семье сэкономить около 625 лир ($32.2).

За последние два десятилетия Турция также пережила значительные изменения в энергетическом секторе.

Государственная нефтегазовая компания Turkish Petroleum (TPAO) объявила о завершении строительства трубопровода, по которому природный газ из Черного моря будет доставляться на сушу.

Еще 58 млрд кубометров газа были обнаружены в декабре 2022 года в скважине Caycuma-1 в юго-западной части Черного моря.

За счет запасов газа в Черном море Турция будет удовлетворять примерно 30% своих ежегодных потребностей в природном газе после выхода добычи на полную производственную мощность. Это значительно снизит зависимость страны от иностранного природного газа.

В течение одного года почти 25 кубометров газа в месяц будут вычитаться из счетов за газ для населения, а потребление природного газа в жилых помещениях в течение одного месяца будет бесплатным, чтобы защитить граждан от роста цен на энергию.

Независимая оценка показала: общие запасы газа в Турции достигли 710 млрд кубометров по состоянию на конец 2022 года. Их рыночная стоимость оценивается в $1 трлн.

Помощь для миллионов

Еще одна важная инициатива правительства Эрдогана за последние два десятилетия — отмена минимального пенсионного возраста.

Новые правила выгодны тем, кто начал работать до сентября 1999 года, когда изменились законы, регулирующие требования к пенсии, и кто отработал более 20-25 лет, зарегистрировав свою трудовую деятельность в системе социального обеспечения.

Согласно новому закону, минимальный возраст для выхода на пенсию — 58 лет для женщин и 60 лет для мужчин — отменен, что позволяет более чем 2 млн работников немедленно выйти на пенсию.

Основные соперники и манифесты

В то время как президент Реджеп Тайип Эрдоган и его Партия справедливости и развития подчеркивают свои значительные достижения за последние 20 лет, оппозиционные партии также продвигают свои обещания. Среди них — обещание предоставить безвизовый режим в европейские страны для граждан Турции, чтобы привлечь поддержку и интерес со стороны турецкого народа.

Президент Эрдоган обнародовал манифест AK Parti в преддверии президентских и парламентских выборов 2023 года.

Манифест из 23 пунктов посвящен восстановлению страны после февральских землетрясений, восстановлению городов в 11 провинциях и созданию 6 млн новых рабочих мест в предстоящие пять лет, чтобы снизить уровень безработицы до 7%.

Эрдоган также пообещал ускорить инвестиции и продвижение в сфере туризма с целью привлечь 90 млн туристов и довести доходы отрасли до $100 млрд. Манифест президента также включает области экономики и окружающей среды.

Лидер Турции пообещал увеличить мощь страны в энергетике, сельском хозяйстве, образовании, транспорте и построить «ось Турции» с помощью внешней политики мира и стабильности.

Как проходят выборы в Турции

14 мая турецкие избиратели отправятся на избирательные участки, чтобы выбрать президента и членов парламента. Многие считают эти выборы одними из самых значимых в новейшей истории.

Президент Турции избирается с использованием системы голосования в два тура, при которой кандидат должен получить абсолютное большинство или более 50% общенациональных голосов.

Президентские выборы

Четыре политика собрали необходимые 100 тыс. подписей, чтобы выдвинуть свои кандидатуры на пост президента на майских выборах.

Если ни один из кандидатов не наберет большинства в первом туре голосования, 28 мая состоится второй тур выборов в Турции 2023 года. Национальные результаты после подсчета всех голосов объявляет Высший избирательный совет (YSK).

Самая большая турецкая диаспора проживает в Западной Европе, где турецкие рабочие поселились в 1960-х годах в рамках программы восстановления континента после Второй мировой войны. Они представляют самую большую группу иммигрантов-мусульман в Западной Европе.

Период голосования для диаспоры — с 27 апреля по 9 мая. Выборы в Турции пройдут 14 мая.