Власти создают обширный механизм обеспечения безопасности в ходе президентских и парламентскихвыборов 14 мая в Турции, которые считаются одними из самых важных избирательных процессов в истории страны.

Высший избирательный совет (YSK) — высший избирательный орган страны — будет наблюдать за демократическим процессом до тех пор, пока не будут подсчитаны окончательные голоса и не будут определены победители. Пока предвыборная кампания набирает обороты, а избиратели готовятся избрать своего следующего президента и парламентариев, мы рассказываем, как будет устроен сложный процесс обеспечения свободных и справедливых выборов в Турции.

Мир и безопасность

По данным МВД Турции, в день выборов около 600 000 сотрудников службы безопасности будут работать в 81 провинции для обеспечения безопасности проведения выборов, в том числе 326 387 полицейских, 196 197 жандармов, 7 000 сотрудников береговой охраны, 58 658 сотрудников охраны и 17 209 добровольных охранников.

Кроме того, сеть камер наблюдения, установленных в стратегически важных местах, будет следить за потенциальными нарушителями спокойствия.

Как и на прошлых выборах, записи с камер наблюдения и все данные, связанные с безопасностью выборов, будут отслеживаться и анализироваться в режиме реального времени в Координационном центре безопасности выборов Главного управления безопасности национальной полиции со штаб-квартирой в Анкаре.

В ходе последних общенациональных выборов более 50 тысяч камер непрерывно транслировали видео с перекрестков, важных точек и маршрутов, по которым люди добирались до избирательных участков.

Должностные лица в Центре, которые приступают к работе с раннего утра, продолжат выполнять свои обязанности до завершения процесса подсчета голосов.

В рамках мер безопасности продажа и употребление алкогольных напитков в общественных местах запрещены в день выборов с 6 утра и до полуночи.

Никому, кроме лиц, ответственных за поддержание правопорядка, не разрешается носить огнестрельное оружие, взрывчатые вещества и все виды колющих или режущих предметов, которые могут быть использованы в качестве оружия.

Международные наблюдатели

Представители нескольких глобальных организаций будут наблюдать за майскими выборами, продолжая традицию, начатую в 2002 году по инициативе правительства президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Представители Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), 10 представителей от Парламентской ассамблеи Средиземноморья (PAM), 5 — от Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС), Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТЮРКПА) и Организации тюркских государств (тогда — Тюркский совет) выступали в качестве независимых наблюдателей во время прошлых президентских, парламентских и местных выборов.

Во время президентских и парламентских выборов 2018 года в состав международной миссии ОБСЕ по наблюдению за выборами входило около 330 наблюдателей из 44 стран, в том числе 231 долгосрочный и краткосрочный наблюдатель. По мнению международных наблюдателей, все выборы, проведенные в Турции с 2002 года, были прозрачными, свободными, плюралистическими, справедливыми и прошли в соответствии с международными стандартами.

Подсчет голосов

По данным Высшего избирательного совета, на последних выборах было использовано 188 000 урн для голосования в 87 избирательных округах по всей стране, а также за рубежом.

После того, как граждане проголосовали и избирательные участки закрылись, подсчет голосов и документирование проводятся открыто и под контролем председателя комиссии по выборам с участием представителей всех политических партий, участвующих в выборах.

Каждый ящик вскрывается председателем под наблюдением присутствующих на месте голосования. Конверты с отдельными бюллетенями пересчитываются председателем дважды и вслух.

После того, как все представители политических партий согласятся с результатом, они расписываются в ведомости.

Урна для голосования не выносится из центра голосования до тех пор, пока не будут завершены подсчеты голосов и оформление документации во всех избирательных урнах по всей стране.

Действительные избирательные бюллетени, подписанные таблицы подсчета и разбивки голосов, недействительные и оспоренные избирательные бюллетени, неиспользованные бюллетени и конверты для голосования упаковываются отдельно. Они помещаются в пакет после одобрения всеми представителями и, наконец, подписываются и опечатываются комиссией по урнам для голосования.

Запечатанные пакеты доставляются председателю окружного избирательного совета как можно скорее, по крайней мере двумя членами в сопровождении сил безопасности.

Наконец, окружной избирательный совет объединяет все результаты выборов, полученные от комиссий по урнам для голосования, и уведомляет о результатах президиум провинциального избирательного совета и политические партии.

Голосование в регионах, пострадавших от землетрясения

Одна из самых больших задач, стоящих перед Высшим избирательным советом — обеспечить участие в демократическом процессе избирателям в 11 провинциях, пострадавших в результате двойного землетрясения 6 февраля.

За последние недели несколько делегаций YSK посетили регион, пострадавший от землетрясения, чтобы оценить ситуацию и определить, что необходимо для проведения выборов.

Делегации готовят отчеты о положении пострадавших избирателей, документируют тех, кто был эвакуирован в другие города, и, среди прочего, определяют необходимые меры безопасности.

Процесс продолжается, и эти отчеты направляются в YSK.

Согласно официальным сообщениям, предпринимаются усилия для того, чтобы разрешить голосование в палаточных и контейнерных городках. Также рассматривается возможность создания центров голосования в контейнерных домах.

Пострадавшие от землетрясений, которые получили травмы и не могут пойти на избирательные участки, испытывают проблемы с транспортом или не могут передвигаться из-за возраста, имеют возможность проголосовать в мобильном центре голосования.

Перенос голосования в близлежащие участки голосования в районах, где голосование не может состояться, также входит в число рассматриваемых вариантов.

Граждане, потерявшие свои удостоверения личности из-за землетрясений, могут голосовать при условии, что у них есть другие документы, такие как временное удостоверение личности, паспорт, свидетельство о браке, водительские права, документ о военной службе, профессиональное удостоверение личности или военный билет.

Жертвы землетрясения также смогут проголосовать в городах, куда они были переселены.

Ожидается также, что будет издана директива, позволяющая работникам общественного питания голосовать в городе, в котором они работают в настоящее время.