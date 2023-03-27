1. Избирательная система Турции — смешанная, она сочетает в себе как голосование по пропорциональному представительству, так и мажоритарное, поясняет TRT World.Пропорциональное голосование используют для выбора парламентариев: политическая группа или партия получает столько мест в законодательном органе, сколько получила голосов избирателей. Мажоритарное голосование применяют во время президентских выборов — побеждает тот, кто наберет более половины общенациональной доли голосов.

2. Во время голосования в Турции избиратели получают два бюллетеня: один — для избрания президента, второй — для выбора членов парламента от каждого избирательного округа.

3. Электоральный барьер. Чтобы пройти в парламент, политическая партия должна получить как минимум 7% голосов избирателей в стране, в соответствии с новым законом о выборах, принятым в апреле 2022 года. Закон разрешает создание союзов между различными политическими партиями. Таким образом, любая партия может сформировать альянс с другими. Если в совокупности их союз получит более 7% голосов в любом округе Турции, они пройдут в парламент.

4. Избирательные округа. В Турции насчитывается 87 избирательных округов. Количество депутатов, представляющих каждый округ, варьируется в зависимости от соотношения населения. Например, в Стамбуле 98 депутатов, так как это самый густонаселенный город страны, в Анкаре — 36, а в провинциях Тунджели и Байбурт — по одному.

5. Система закрытых списков. Закрытые партийные списки означают, что избиратели не имеют права менять порядок кандидатов.

6. Выбор президента. Граждане Турции избирают своего президента отдельно от парламента в два тура по мажоритарной системе. Если ни один из кандидатов не получает большинство в первом туре, проводят второй тур, куда проходят два кандидата, набравших больше всего голосов. Во втором туре один из двух кандидатов должен набрать более 50% голосов, чтобы быть избранным.