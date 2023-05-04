В то время как проживающие за рубежом турки дали старт президентским и парламентским выборам в Турции, теперь в центре внимания электорат, за которым будет последнее слово в демократическом процессе.

На протяжении многих лет Турция фиксировала высокую явку избирателей: на президентских выборах 2018 года проголосовали 86% жителей страны, имеющих право голоса.

Проживающие за рубежом турки будут голосовать с 27 апреля по 9 мая, голосование в Турции состоится 14 мая.

Турция претерпела значительные изменения в своей избирательной системе с 1990-х: в 2014 году были введены прямые президентские выборы, в 2017 году — новая президентская форма правления, в апреле 2022 года был принят новый закон о выборах, который снизил избирательный порог до 7%.

Явка избирателей

Согласно международной базе данных IDEA о явке избирателей, участие граждан в президентских выборах в Турции с 1990-х было относительно высоким: средняя явка составляет 78,5%.

Одна из самых высоких явок в истории выборов в Турции была зафиксирована на президентских выборах 2018-го: тогда проголосовали 86,2% избирателей, имеющих право голоса.

Самая низкая явка в Турции была зафиксирована на президентских выборах 2014-го, когда проголосовали 74% избирателей, имеющих право голоса.

Сравнение с другими демократиями

У Турции также была самая высокая явка избирателей по сравнению с некоторыми другими демократическими странами — выборы в Турция превосходили в этом отношении выборы в Греции (2019 г.), США (2020 г.), Великобритании (2019 г.), Норвегии (2021 г.) и Индии (2019 г.).

Норвегия на выборах 2021 года установила вторую по величине явку — 77%. В США на выборах 2020 года явка избирателей составила 70,7%, а в Великобритании на выборах 2019 года — 67,5%

В Греции была самая низкая явка избирателей среди этих стран: только 57,8% имеющих право голоса избирателей приняли участие в выборах 2019 года, в то время как в Индии 67% отдали свои голоса на выборах 2019 года.

Электоральные изменения и прямое голосование

Турция провела пять местных и всеобщих выборов с момента введения прямых президентских выборов в 2014 году. До этого президент избирался парламентом в два тура. В первом туре кандидат должен был набрать не менее двух третей голосов в парламенте, чтобы быть избранным.

Если ни один из кандидатов не набрал двух третей голосов, проводился второй тур голосования между двумя кандидатами, набравшими наибольшее количество голосов в первом туре.

Во втором туре президентом побеждал кандидат, набравший большинство голосов в парламенте.

Президент, избранный парламентом, играл в основном церемониальную роль с ограниченными исполнительными полномочиями. Главой правительства был премьер-министр, назначаемый президентом из числа членов крупнейшей партии парламента. Именно премьер обладал реальной исполнительной властью.

Однако роль президента в Турции существенно изменилась после конституционного референдума, проведенного в 2017 году, на котором была введена новая президентская форма правления.

В соответствии с новой системой президент — это глава государства и глава правительства с сильной исполнительной властью.

Теперь президент избирается народом путем всеобщего голосования. Члены парламента избираются на всеобщих выборах, которые проводятся каждые пять лет.

4 мая, за 17 дней до решающих выборов в Турции, сотни тысяч граждан Турции, проживающих за границей, пришли на избирательные участки в странах своего проживания или на турецких пограничных постах. Около 3,4 млн из 64,1 млн зарегистрированных турецких избирателей проживают за пределами страны — это более 5% общего электората.