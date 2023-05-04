Президентские и парламентские выборы назначены на 14 мая, и партия действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана намерена добиться очередной победы на выборах. Оппозиция выдвинула в качестве кандидата в президенты Кемаля Кылычдароглу, лидера Народно-республиканской партии. Итак, как пройдут президентские и парламентские выборы в стране?

Президентские выборы

В июле 2018 года, когда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был переизбран на второй срок, Турция перешла от парламентской политической системы к президентской.

Президент Турции избирается по системе голосования в два тура, в которой кандидат должен получить абсолютное большинство или более 50% голосов избирателей.

Если ни один кандидат не получит больше половины голосов, то должен состояться второй тур с участием двух кандидатов, получивших наибольшую поддержку в первом туре голосования.

Баллотироваться в президенты могут граждане Турции старше 40 лет, имеющие высшее законченное образование и степень бакалавра в любой области.

Любая партия, набравшая 5% голосов на предыдущих парламентских выборах, может выдвинуть своего кандидата. Формируя альянсы и совместно проголосовав большинством голосов, партии также могут коллективно выдвигать кандидата. Независимые кандидаты также могут участвовать в выборах, если смогут собрать 100 000 подписей зарегистрированных избирателей.

В бюллетенях для голосования на президентских выборах будут указаны имена, партийная принадлежность и фотографии всех кандидатов. Избиратели ставят штамп «да» (evet по-турецки) в поддержку выбранного ими кандидата.

Поскольку президент избирается в ходе прямых выборов на пятилетний срок, то он или она не может быть отстранен от должности до истечения срока его полномочий.

Как глава государства, президент наделен многими исполнительными полномочиями, изложенными в Конституции. К ним относятся: обнародование законов, назначение депутатов, министров и высокопоставленных госслужащих, ратификация и обнародование международных договоров, формирование внешней политики и определение политики национальной безопасности.

Парламентские выборы

Граждане Турции проголосуют за избрание 600 членов Великого Национального Собрания — парламента страны — представляющих 87 избирательных округов в 81 турецкой провинции.

Избирательным округам выделяются места в парламенте пропорционально их населению. В Стамбуле, например, 98 депутатов, а в Анкаре — по 36 депутатов в 3 избирательных округах. В то время как третья и четвертая по величине провинции страны — Измир и Бурса — имеют два избирательных округа.

Чтобы заполнить эти места, граждане Турции голосуют за одну политическую партию и ее кандидатов, выдвинутых от определенных округов.

Чтобы получить большинство, партия должна получить больше половины места в парламенте — 301.

Чтобы иметь право на места в парламенте, партия должна получить семь процентов действительных общенациональных голосов самостоятельно или в союзе с другими партиями.

Однако к независимым кандидатам этот порог не применяется.

В день голосования избиратели ставят «да» — evet — в бюллетенях, содержащих имена и символы партий, участвующих в выборах. Если партии участвуют в предварительном голосовании, название альянса будет включено в бюллетень для голосования.

Подсчет голосов производится с помощью математической формулы, известной как система Д'Ондта, которая является распространенной системой в нескольких странах, таких как Бельгия, Бразилия, Дания, Япония, Швейцария, и гарантирует, что места для партий распределяются пропорционально количеству полученных ими голосов.

Роль Высшего избирательного совета

После подсчета всех голосов в соответствии с системой Высший избирательный совет (YSK) объявляет результаты на национальном уровне.

YSK, высшему избирательному органу правительства, поручено осуществлять все необходимые меры для обеспечения честных и прозрачных выборов, а также осуществлять мониторинг процесса от начала и до конца.

Высший избирательный совет состоит из семи основных членов и четырех заместителей.

Помимо общего управления и наблюдения за выборами внутри страны, совет также отвечает за процесс регистрации избирателей — граждан Турции, проживающих за границей.

Делегации отправляются в посольства Турции по всему миру, где турки, проживающие за рубежом, могут участвовать в выборах.

Совет имеет полный контроль и право принимать окончательные решения по всем нарушениям, касающимся выборов во время и после голосования.